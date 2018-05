Kakao wird vor allem gebraucht, um Schokolade damit herzustellen. In keinem anderen Land auf der Welt wird so viel Kakao angebaut, wie in der Elfenbeinküste. Experten warnen nun: Dort werden große Flächen des Regenwalds abgeholzt, um Kakaobäume zu pflanzen. Sogar Naturschutzgebiete sind betroffen. Doch der Regenwald ist wichtig. Er dient zahlreichen Tieren und Pflanzen als Lebensraum und ist auch wichtig für das Klima auf der Erde.