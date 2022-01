Kalender ist nicht gleich Kalender!

Der indische Kalender wird teilweise in Indien verwendet. Er wurde 1957 eingeführt, um den Menschen zu ermöglichen, sich einfacher zu verabreden. Bis dahin gab es so viele verschiedene Zeitrechnungen, dass sich die Menschen in Indien ständig verpassten. Das neue Jahr beginnt immer an dem Tag im Frühling, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Das ist bei uns etwa um den 20. März herum. Als Startpunkt für den Kalender, also das Jahr 0, gilt das Jahr 78 nach Christus.