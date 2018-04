Von zu viel Lärm können wir also einen Hörschaden bekommen und der kann nicht mehr geheilt werden. Eine andere Folge von Dauerlärm können unangenehme Geräusche im Ohr sein, wie ein Pfeifen oder Brummen. Auch wenn man meint, man habe sich an Dauerlärm gewöhnt, kann der Lärm also Spuren im Körper hinterlassen. Experten haben herausgefunden, dass viele Jugendliche in Deutschland immer schlechter hören. Schuld daran sind wahrscheinlich zu laute Musik und Straßenlärm.