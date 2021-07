Flüsse, Seen oder gar das Meer waren früher für die Menschen oft unüberwindbare Hindernisse. Die Ureinwohner von Nordamerika kamen dann auf die Idee, aus Birken oder anderen Bäumen Boote zu bauen. Sie höhlten die Baumstämme aus und stellten so eine Art Kanu her. Die Ureinwohner der arktischen Gebiete entwickelten ähnliche Boote, so genannte Kajaks.