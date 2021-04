Laschet ist Chef der Partei CDU, das ist die Chrstlich Demokratische Union. Söder ist auch Parteichef, und zwar von der CSU, der Christlich Sozialen Union. So heißt die CDU in Bayern. CDU und CSU sind so genannte Schwesterparteien. Sie haben bei fast allem sehr ähnliche Ideen. Im Bundestag sitzen sie auch zusammen. Sie bilden zusammen eine Fraktion. Allerdings ist die CDU an sich größer, sie hat mehr Mitglieder.