Armin Laschet möchte Deutschland moderner machen. Zum Beispiel will er sich für die Digitalisierung, also die bessere Versorgung mit Internet und Computertechnik in Deutschland einsetzen. Außerdem sagt Armin Laschet, dass ihm Familien sehr wichtig sind. Er möchte sie unterstützen, so dass Eltern ihre Arbeit und die Versorgung ihrer Familie besser miteinander verbinden können. Auch Europa ist Armin Laschet wichtig. Deutschland sieht er im "Herzen Europas" und findet, dass Deutschland eine große Verantwortung für Europa trägt. Sein Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern zu stärken.