Annalena Baerbock ist 1980 geboren und in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Schon als Kind fand sie Politik spannend und ist auf Anti-Atomkraft- und Friedens-Demos mitgegangen. Nach der Schule hat sie in Hamburg und London Politikwissenschaft und Jura studiert. Als sie 25 Jahre alt war, ist sie der Partei Die Grünen beigetreten. In der Partei hat sie schnell viel Verantwortung bekommen: Mit 28 Jahren wurde sie Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg. Kurz danach schaffte sie es in den Bundestag. Seit 2018 ist sie gemeinsam mit Robert Habeck Parteivorsitzende der Grünen. Baerbock ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Bildquelle: Reuters