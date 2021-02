Einige Begeisterte aber wollen die "fünfte Jahreszeit", wie die närrische Zeit oft auch heißt, nicht ganz ausfallen lassen. Viele haben die Faschingssitzungen ins Internet verlagert, andere verkleiden sich an den Karnevalstagen und zeigen sich auf den Straßen. Kurz: In diesem Jahr ist eben alles anders. Hier seht ihr einige Bilder, wie in Deutschland Fastnacht in der Corona-Pandemie aussieht, und welche kreativen Lösungen die Narren gefunden haben, um auch 2021 gefahrlos zu feiern.