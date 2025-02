logo!: Mit Karneval Geld verdienen

Karneval, Fastnacht oder Fasching: In einigen Regionen Deutschlands wird dieses Wochenende ziemlich verrückt. Denn es ist der Höhepunkt der närrischen Zeit . Denn mit der Altweiberfastnacht heute am Donnerstag beginnt der Straßenkarneval : Süßigkeiten fliegen durch die Luft, Menschen sind bunt verkleidet, und es herrscht eine fröhliche Stimmung. Fans von Karneval oder Fastnacht freuen sich jedes Jahr auf diese Zeit im Jahr. Und auch für einige Unternehmen ist es eine gute Zeit . Sie verdienen dann mehr Geld .

Essen, trinken, übernachten

Dazu gehören zum Beispiel Geschäfte, die etwa Süßigkeiten verkaufen. Auch mit dem Verkauf von Kostümen verdient man dann. All das wird zu dieser Zeit schließlich gebraucht. Außerdem wird viel gegessen und getrunken. Restaurants verdienen also auch gut. Viele Menschen kommen zudem als Gäste in die Städte, in denen gefeiert wird. Sie übernachten in Hotels, die dann Geld einnehmen. Und auch mit Bahntickets und Taxifahrten verdienen Unternehmen Geld.