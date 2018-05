Seit fast 70 Jahren wird der Karlspreis in Aachen an Menschen und Einrichtungen verliehen, die sich besonders stark für den Zusammenhalt der europäischen Länder einsetzen. Sein Name erinnert an Kaiser Karl der Großen. Der wird oft als der „Vater Europas“ bezeichnet, weil er sich schon vor langer Zeit dafür eingesetzt hat, Europa zu einen. Der Karlspreis gehört zu den wichtigsten europäischen Auszeichnungen. Viele Politiker und berühmte Menschen haben den Preis schon bekommen, zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel, der damailige EU-Ratspräsident Martin Schulz und Papst Franziskus.