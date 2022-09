Rakete vom Typ «Sojus 2.1a» hebt vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der zentralasiatischen Republik Kasachstan ab.

Quelle: dpa

In Kasachstan gibt es viele trockene Tiefländer und Ebenen, mit nur niedrigen Bergen und Hügeln. Doch auch ungefähr 4000 Seen sind über das ganze Land verteilt. Der größte von ihnen ist das Kaspische Meer. Der Aral- und der Balchaschsee zählen sogar zu den größten Binnengewässerns der Welt – also Seen, die nicht mit dem Meer verbunden sind. Außerdem liegt in Kasachstan der Weltraumbahnhof Baikonur. Von dort fliegen mehrmals im Jahr Raumfahrerinnen und Raumfahrer auf die Internationale Raumstation ISS.