In Kasachstan ist das Gas in kurzer Zeit sehr viel teurer geworden. Viele Menschen in Kasachstan verdienen wenig Geld und müssen nun sehr viel mehr fürs Heizen und Tanken zahlen. Deshalb gingen viele Menschen auf die Straße, um zu zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Außerdem schlossen sich viele Menschen den Protesten an, um zu zeigen, dass sie insgesamt unzufrieden mit der Situation in Kasachstan sind. Die Menschen in dem Land können nicht frei ihre Meinung sagen. Wer die Herrscher kritisiert, riskiert bestraft zu werden und sogar im Gefängnis zu landen. Ihre Regierung können die Menschen in Kasachstan auch nicht einfach abwählen. Es gibt zwar Wahlen, aber die laufen nicht fair ab. Es gab Berichte über Wahlbetrug. Niemand außer der Regierung, hatte bei den vergangenen Wahlen eine realistische Chance zu gewinnen.