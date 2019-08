Seit mehr als 70 Jahren streiten Indien und Pakistan um die Region Kaschmir. Das hat mir der Geschichte der Länder zu tun. Denn vor mehr als 70 Jahren gab es Pakistan noch nicht. Indien war damals größer als jetzt und in dem Land lebten Menschen unterschiedlicher Religionen. Die meisten gehörten der Religion Hinduismus an, sie waren also Hindus. Einige waren auch Muslime, gehörten also der Religion Islam an. Weil sich die Menschen beider Religionen oft nicht gut verstanden, forderten Politiker zwei getrennte Länder.