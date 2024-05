Kassel hat Glück!

Für das Ranking wurden rund 25.500 Menschen in Großstädten befragt. Das sind Städte, in denen mehr als 200.000 Menschen leben. Gefragt wurden sie zu ihrer Lebensqualität. Also dazu, wie glücklich und zufrieden sie mit ihrem Leben im Allgemeinen sind. Und das scheinen sie vor allem in kleineren, beschaulicheren Städten zu sein. In der deutschen Hauptstadt Berlin sind die Menschen hingegen laut der Umfrage unzufriedener. Sie landen auf Platz 37.