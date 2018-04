Der ehemalige katalanische Präsident Carles Puigdemont war am 25. März in Deutschland festgenommen worden. In Spanien wird ihm vorgeworfen, so etwas wie einen Aufstand in der Region Katalonien verursacht zu haben. Denn: Puigdemont war bis Oktober 2017 Präsident der katalanischen Regionalregierung und hat sich dafür eingesetzt, dass Katalonien sich vom Rest Spaniens abspaltet. Dafür drohen ihm in Spanien viele Jahre Gefängnis. Außerdem wird Puigdemont vorgeworfen, in seiner Zeit als katalanischer Präsident öffentliche Gelder, also Geld aus der Staatskasse, für unerlaubte Zwecke ausgegeben zu haben.



Spanien fordert, dass Puigdemont nach Spanien ausgeliefert wird - also dass er von Deutschland nach Spanien geschickt wird.