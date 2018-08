Katrin Müller-Rottgardt war bei den Para-Europameisterschaften in Berlin angetreten, um Gold zu gewinnen. Bereits am Montag im Vorlauf war sie die schnellste Athletin über die 100 Meter. Und am Dienstagabend im Finale hat es dann tatsächlich geklappt: Katrin Müller-Rottgardt sprintete zu Gold und das sogar mit einem ziemlich großen Vorsprung. An ihrer Seite lief ihr Laufpartner Alexander Kosenkow. Er half ihr, sich auf der Bahn zu orientieren. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in dem logo!-Interview sehen.