Beim Wurst- und Fleischhersteller Wilke wurden gefährliche Keime in der Wurst entdeckt. Vor rund einer Woche war bekannt geworden, dass in Hessen mindestens zwei Menschen gestorben waren, nachdem sie Wurst der Firma gegessen hatten. Viele weitere Menschen wurden krank. Die Firma hat ihre Produktion mittlerweile gestoppt und verkauft kein Fleisch und keine Wurst mehr. Nun wird untersucht, wie die Keime in die Wurst gelangen konnten und wer Schuld daran ist.