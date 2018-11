Die Europäische Union (EU) hatte einen Plan. In der Antarktis sollte das größte Meeresschutzgebiet der Welt entstehen. Viele Umweltschützer und Politiker unterstützen den Plan der EU. Doch am Freitag wurde klar: Das Projekt ist gescheitert - zumindest vorerst. In einem Jahr soll noch einmal darüber verhandelt werden.