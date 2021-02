Dahinter steckt ein Gesetz, die sogenannte EU-Lebensmittelinformationsverordnung. Hinter dem super langen Begriff steckt Folgendes: Für Lebensmittel, die in Deutschland und auch in Ländern der EU, also der Europäischen Union, verkauft werden, gelten strenge Regeln. Die Regeln sind dazu da, Käuferinnen und Käufer zu schützen und ihnen möglichst viele Informationen zu dem Lebensmittel zu geben: