Wegen des Coronavirus ist in vielen Schulen weltweit der Unterricht ausgefallen. In manchen Ländern - zum Beispiel in Deutschland - wurden die meisten Schülerinnen und Schüler zuhause unterrichtet. In anderen Ländern fiel die Schule ganz aus. Die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" warnt nun davor, dass Millionen Kinder und Jugendliche nie mehr in die Schule zurückkehren könnten.