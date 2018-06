Donald Trump ist der Präsident der USA. Quelle: ap

Der jetzige Präsident Donald Trump hat am Dienstag beschlossen, diese Rechte abzuschaffen. Er sagt, dass die Kinder wie ihre Eltern ohne Erlaubnis in den USA leben. Noch ist nicht klar, was nun mit den Dreamern passiert: Müssen sie zurück in ihre Herkunftsländer? Dürfen sie noch arbeiten? Präsident Trump gibt dem Kongress, der die Gesetze in den USA macht, sechs Monate Zeit, ein Gesetz zu beschließen. Dieses Gesetz soll regeln, was aus den Kindern werden soll.