Viele Menschen sind in den großen Städten des Landes zu Hause. Dort führen sie ein Leben, das dem in Deutschland sehr ähnlich ist. Zum Beispiel gibt es in den Supermärkten viele Dinge zu kaufen und die medizinische Versorgung ist mit der in Deutschland zu vergleichen. Es gibt aber auch sehr viele arme Menschen in Kenia. Sie leben in Stadtteilen, die oft direkt neben einer Müllkippe liegen. Dort ist die Luft sehr schlecht und das macht die Einwohner oft krank.