Insgesamt 115 Richter gab es seitdem. 108 dieser Richter waren weiß und nur 2 waren schwarz. Und auch der Frauenanteil ist bisher sehr gering: 4 Weiße und eine Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln waren bisher Richterinnen am Supreme Court.



Dieses Gericht spielt eine große Rolle in der Politik der USA. Dort werden Entscheidungen zu Schusswaffenbesitz, Einwanderung und den Rechten von gleichgeschlechtlichen Paaren, also Frauen, die Frauen lieben oder Männern, die Männer lieben, gefällt. Solche Urteile haben eine besondere Bedeutung und wirken sich auf das Leben aller Menschen in den USA aus.



Deshalb sagen viele, dass es ein historischer, also ein besonderer Moment in der Geschichte der USA ist, dass nun zum ersten Mal eine schwarze Frau in den Supreme Court einziehen wird.