Bei der Umfrage kamen auch weitere gute Nachrichten heraus. Vor allem eines fällt den Forschern auf: immer weniger Jugendliche rauchen. Von den 11- bis 17-Jährigen gibt mittlerweile nur noch jeder 14. an, ab und an zu rauchen. Früher waren es deutlich mehr. Auch freuen sich die Experten darüber, dass weniger Kinder jeden Tag Getränke mit Zucker trinken. Schließlich sind Limos und Co. ziemlich ungesund und können schnell dick machen. Trotzdem sind diese Getränke bei einigen Kindern und Jugendlichen immer noch beliebt. Etwa jeder sechste trinkt jeden Tag etwas, in dem Zucker drin ist.