Die Bergsteiger verlassen den Kilimandscharo. Sie sind mittlerweile in Sicherheit.

Quelle: dpa

Der Kilimandscharo ist bei Touristen ziemlich beliebt. Normalerweise wird er von Zehntausenden Bergsteigern aus aller Welt besucht. Doch wegen der Corona-Beschränkungen, die es auch in Tansania gibt, sind viel weniger dort unterwegs. Ein paar Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind aber doch auf dem Weg zu Gipfel. Sie werden auf Routen umgeleitet, die nicht vom Feuer betroffen sind. Das klappt aber nicht so gut, berichtet die deutsche Bergsteigerin, die inzwischen in Sicherheit ist.