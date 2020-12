Schon seit 92 Jahren zeichnet das Nachrichtenmagazin jedes Jahr eine "Person of the Year", also eine Person des Jahres, aus. 2019 wurde die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg als jüngste "Person of the Year" in der Geschichte ausgezeichnet. In diesem Jahr kam dem "Time Magazine" dann gemeinsam mit dem Fernsehsender "Nickelodeon" die Idee zum "Kid of the Year". In den USA machten sie sich auf die Suche nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Auszeichnung in Frage kamen - zum Beispiel in sozialen Netzwerken und an Schulen.



Von über 5.000 nominierten Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren blieben am Ende fünf Finalistinnen und Finalisten übrig, die sich alle mit verschiedensten Erfindungen oder Aktionen für etwas Gutes einsetzen. Alle fünf Kinder haben einen Geldpreis gewonnen. Und besonders cool: Sie dürfen als Nachwuchsreporter für das "Time Magazine" berichten.