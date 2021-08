Die Mehrheit der Menschen, die auf der Flucht sind, kommen aus nur fünf Ländern:



6,7 Millionen Menschen stammen aus Syrien

4 Millionen Menschen aus Venezuela

2,6 Millionen Menschen stammen aus Afghanistan

2,2 Millionen aus dem Südsudan

und 1,1 Millionen aus Myanmar

Dass so viele Geflüchtete aus diesen fünf Ländern kommen, hat einen Grund. Denn in einigen dieser Länder, so wie zum Beispiel in Syrien, herrschen Kämpfe und Konflikte. In anderen Ländern, so wie in Myanmar, werden bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Das heißt, die Menschen die zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören, haben kaum Rechte, sie werden zum Beispiel wegen ihrer Religion verfolgt und können meist nicht in Frieden leben.

Bildquelle: dpa