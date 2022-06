Mit etwa zwölf Jahren ist das Auge fertig ausgebildet. Wer dann kurzsichtig ist, bleibt es also wahrscheinlich ein Leben lang. Augenärzte raten deshalb: Kleinkinder sollten möglichst wenig mit Tablets und Co. spielen.



Auch Schülerinnen und Schüler sollten es nicht übertreiben: Höchstens eine Stunde bis zwei Stunden pro Tag sollten Kinder auf einen Bildschirm schauen. Aber auch stundenlanges Bücher lesen, ist nicht gut für das Auge, sagen Augenärzte und Augenärztinnen.



Ganz wichtig: Immer wieder Pausen machen und mal in die Ferne blicken! Und: Tageslicht hilft. Experten gehen davon aus, dass Tageslicht Kurzsichtigkeit vorbeugen kann. Also, lest noch schnell unsere 5 Tipps für gesunde Augen und dann weg mit dem Tablet oder Laptop und ab nach draußen!