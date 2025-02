logo!: Drei Kinder aus Fahrstuhl befreit

Es ist schon echt krass im Aufzug stecken zu bleiben. Was könnt ihr machen, wenn euch das passiert? Auf keinen Fall versuchen, die Tür selbst aufzuschieben und zwischen den Stockwerken hinauszuklettern. Das ist lebensgefährlich! Zum Beispiel auch, weil sich der Fahrstuhl plötzlich wieder in Bewegung setzen kann. Was auf jeden Fall wichtig ist: Ruhig bleiben! In jedem Fahrstuhl gibt es einen Notrufknopf – den solltet ihr mindestens fünf Sekunden lang drücken. So könnt ihr schnell Hilfe holen.