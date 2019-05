Es ist nicht immer möglich, dass Kinder die beste medizinische Versorgung bekommen. Zum Beispiel, weil Kinderkrankenhäuser nicht ausreichend Geld zur Verfügung haben. Denn jeder Patient in einem Krankenhaus kostet Geld: Zum Beispiel muss das Krankenhaus den Arzt dafür bezahlen, dass er dem Patienten hilft. Wenn die Ärzte sich für Kinder mehr Zeit nehmen sollen, dann müssen Krankenhäuser auch mehr Ärzte einstellen und bezahlen. Den Kinderkrankenhäusern fehlt aber oft das Geld, um ausreichend Ärztinnen und Ärzte einzustellen. So kann es sein, dass Ärzte sich nicht so viel Zeit für ihre jungen Patienten nehmen können, wie sie wollen und sollten.