Jemen, Zentralafrika, Irak und Syrien: Das sind einige der Länder, in denen Kinder in besonderem Maße unter Kämpfen und Gewalt leiden. Die Kinderhilfsorganisation UNICEF sagt, dass im Jahr 2017 die Situation für Kinder in Kriegsgebieten besonders schwierig war. Obwohl Kinder mit den Konflikten nichts zu tun haben, werden sie oft verletzt oder getötet. Manchmal werden sie auch dazu gezwungen, als Kindersoldaten in Kriegen mitzukämpfen.