Für die Geflüchteten ist die Situation extrem schwierig. Es ist zurzeit sehr kalt und es regnet viel. Hunderte Zelte in Flüchtlingslagern wurden durch Überschwemmungen bereits zerstört. Hilfsorganisationen machen sich vor allem Sorgen um die Kinder. Für sie ist es besonders schwierig, die extremen Wetterbedingungen auszuhalten - zumal viele von ihnen bereits geschwächt sind.



Etwa die Hälfte der Kinder in Syrien kennt gar kein Leben ohne Krieg. Viele Familien in Syrien leben in Notunterkünften - oft schon seit Jahren. Sie haben häufig nicht genug zu essen, zu wenig Wasser und die Kinder können nicht zur Schule gehen.