Den meisten Kinder und Jugendlichen fiel das Lernen und die Schule viel schwerer als in normalen Zeiten. Vielen fehlte der normale Tagesablauf. In vielen Familien hat die Corona-Krise für schlechte Stimmung gesorgt. Viele Kinder und Jugendliche und auch viele Eltern gaben an, dass zuhause öfter gestritten wurde. Vor allem Kinder und Jugendliche, die in ärmeren Familien aufwachsen, empfinden die Einschränkungen durch Corona-Krise als schwierig. Sie leben in kleineren Wohnungen und können sich nicht so gut zurückziehen, wenn es zu Streit kommt. Die Forscherinnen und Forscher fordern deshalb, dass besonders diesen Kindern und Jugendlichen geholfen werden sollte - zum Beispiel durch Hilfseinrichtungen oder telefonische Beratung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen aber auch: Viele Kinder und Jugendliche schaffen es auch so eine Situtiation zu meistern, auch wenn es nicht einfach ist.