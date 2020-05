Mit ihrer Schülerfirma produzieren Schüler aus Oppenheim seit kurzem Schutzmasken. Aus recyceltem Plastikmüll fertigen sie in einer Garage Schutz-Visiere an, die sie dann an Krankenhäuser und Ärzte spenden.

Beitragslänge: 2 min Datum: 03.05.2020 Verfügbarkeit: