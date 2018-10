ZDFtivi | logo! - Auf Sulawesi: Kinder nach dem Erdbeben

Am 28. September gab es in dem Land Indonesien ein Erdbeben und danach einen Tsunami, also eine große Flutwelle. Besonders betroffen ist die Insel Sulawesi. Wie es jetzt in ihrem alten Dorf aussieht, zeigen euch Ara, Arum und Aldi.