Keine Werbung für Zuckerbomben

Dabei geht es um sogenannte "Kinderlebensmittel". Das sind Lebensmittel, die so aussehen als wären sie extra für Kinder gemacht. Ihre Verpackung ist zum Beispiel ganz bunt oder es sind Tiere darauf abgebildet. Oft wird auf der Verpackung oder in der Werbung auch der Eindruck erweckt, diese Lebensmittel seien gesund. Dabei ist das oft ganz und gar nicht so.