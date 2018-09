Kinderarbeit gibt es zum Beispiel in Asien, in Teilen Südamerikas und in vielen Ländern Afrikas. Wenn die Eltern dort nicht genug Geld verdienen, dann müssen die Kinder mithelfen, damit die Familie genug Geld für Essen hat. Kinderarbeit bedeutet also nicht, dass sich jemand Taschengeld dazu verdient.