Schokolade wird aus Kakao gemacht. Kakaobäume wachsen allerdings nur in Regionen, wo es das ganze Jahr feucht und warm ist - zum Beispiel in Afrika, Südamerika oder Asien. Der meiste Kakao kommt dabei aus Westafrika. Auf solchen Plantagen arbeiten sehr häufig Kinder. Warum und welche Probleme sie haben, erfahrt ihr an einem ausgedachten Beispiel.