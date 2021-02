Das Problem: Viele Familien vor allem in ärmeren Ländern haben ohnehin kaum genug Geld, um sich selbst mit Essen und Kleidung zu versorgen. Wegen Corona verlieren einige Eltern auch noch ihre Arbeit, weil zum Beispiel weniger Reisende ins Land kommen. Um ihren Eltern zu helfen, müssen Kinder dann oft schwere Arbeiten übernehmen, zum Beispiel auf dem Feld oder in Steinbrüchen. Nur so schaffen es die Familien, überhaupt genug Geld zum Leben zusammen zu kratzen. Die Kinder arbeiten oft den ganzen Tag lang und haben keine Zeit mehr, in die Schule zu gehen. Im Video rechts erfahrt ihr an einem ausgedachten Beispiel, was das für die Kinder bedeutet.