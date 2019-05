Geboren wurde Judith Kerr im Jahr 1923 in Berlin. Als sie zehn Jahre alt war, floh sie zusammen mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten. Sie lebte in der Schweiz, in Frankreich und schließlich in Großbritannien. Dort begann sie zu zeichnen und zu schreiben. Mit ihrem Buch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" wurde sie sehr bekannt. Das Buch wurde im Jahr 1971 veröffentlicht, aber es wird auch heute noch viele gelesen. Bestimmt kennen es manche von euch.



Am Mittwoch ist Judith Kerr in London im Alter von 95 Jahren gestorben. Vor zwei Jahren hat logo! die Schriftstellerin besucht. Das Video könnt ihr euch hier noch einmal ansehen: