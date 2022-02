Ist Deutschland kinderfreundlich?

Quelle: imago

Wir wollen natürlich nicht nur hören, was die Erwachsenen darüber denken. Wir wollen wissen, was EURE Meinung ist. Findet ihr, Deutschland ist kinderfreundlich? Habt ihr schon mal was Blödes erlebt? Und was sollte sich verbessern? Schreibt es in die Kommentare!