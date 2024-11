Kinder-Friedenspreis für afghanisches Mädchen

Dinge die in Deutschland ganz normal sind, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit zu singen oder zu reden, sind in Afghanistan für Mädchen und Frauen verboten. Das liegt an der gewalttätigen islamistischen Gruppe Taliban, die dort seit einigen Jahren an der Macht ist. Seitdem schränkt sie die Rechte von Mädchen und Frauen immer stärker ein.