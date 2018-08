Diskussion um Kindergeld

Allerdings gebe es auch Eltern, die nur nach Deutschland kommen, um das deutsche Kindergeld zu bekommen - nicht um zu arbeiten. Sie geben also auch keinen Teil ihres Geldes, das sie verdienen, an den Staat ab. Die Eltern würden zwar auch in Rumänien oder Bulgarien Kindergeld bekommen, allerdings deutlich weniger als in Deutschland. Die Eltern nutzen die Regelung also aus. Einige Politiker sind deshalb der Meinung, dass es eine neue Regelung geben sollte. Mehr dazu erfahrt ihr im Video.