Für die Kinder in reichen Ländern wie Deutschland ist es wichtig, dass sie ihre Meinung sagen können, wenn es um ihre Interessen geht. In vielen ärmeren Staaten der Erde gibt es Kinderarbeit und Hunger, in einigen Staaten müssen Kinder als Soldaten kämpfen. Zur Schule zu gehen ist für viele Kinder und Jugendliche unmöglich.