Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert nun, dass die Kinderrechte in Deutschland noch nicht gut genug eingehalten werden. Zum Beispiel fordert das Hilfswerk, dass die Kinderrechte auch im Grundgesetz stehen sollen. Das Grundgesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland. An die Regeln im Grundgesetz müssen sich alle halten. Warum die Kinderrechte ins Grundgesetz sollen, erfahrt ihr im Video.