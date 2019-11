Kinder haben Rechte! Dazu zählen zum Beispiel das Recht auf Bildung, Mitbestimmung und Erholung. Diese Kinderrechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention aufgeschrieben. Am 5. April 1992 trat die Kinderrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Im deutschen Grundgesetz stehen die Kinderrechte bisher allerdings nicht. Einige Politikerinnen und Politiker wollen das jetzt ändern.