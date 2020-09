Was könnt ihr so richtig gut, was ist euer Talent? In der ZDF-Show "Einfach super!" zeigen drei Kinder ihre Super-Talente. Moderator ist Elton und es sind auch noch ein paar Promis eingeladen. Kinderreporter Alexander war hinter den Kulissen der Show.

something 2 min something 02.09.2020 Video herunterladen