ZDFtivi | logo! - Max bei "Nussknacker meets Breakdance"

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit wird an vielen Theatern das Ballet des russischen Komponisten Tschaikowski aufgeführt: der "Nussknacker". logo!-Kinderreporter Max hat sich die Breakdance-Version des "Nussknackers" in Leipzig angesehen.