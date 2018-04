ZDFtivi | logo! - Kinderreporter Timo beim Pizza-Workshop

In Düsseldorf treten gerade die besten Pizzabäcker aus der ganzen Welt gegeneinander an: bei der Pizza-Weltmeisterschaft! Wir haben Kinderreporter Timo losgeschickt, um mal zu gucken, was so eine richtig leckere Pizza ausmacht.