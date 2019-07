Matthias Maurer könnte als nächster deutscher Raumfahrer ins All reisen. Seine Astronautenausbildung hat er abgeschlossen und nun will er zum Mond. Was er da will und wie er dahin kommt, hat Kinderreporterin Raya herausgefunden.

Beitragslänge: 4 min Datum: 20.07.2019 Verfügbarkeit: